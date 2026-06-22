TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

Açıklanan rakamlara göre en yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray sahip oldu.

Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi.

Trabzonspor'a ise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limiti tanındı.

DİKKAT ÇEKEN FARK

Dört büyükler arasında dikkat çeken farkta Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2,7 milyar TL; Beşiktaş'ın ise yaklaşık 4,9 milyar TL önünde yer aldı.

TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray 9.006.596.835

Fenerbahçe 6.330.032.702

Beşiktaş 4.123.397.974

Trabzonspor 2.530.783.285

Rizespor 1.817.301.750

Samsunspor 1.124.529.320

Konyaspor 1.101.846.407

Başakşehir 1.099.918.616

Kocaelispor 953.682.308

Erzurumspor FK 893.261.956

Amedspor 893.261.956

Çorum FK 893.261.956

Gaziantep FK 817.925.936

Gençlerbirliği 805.716.149

Eyüpspor 801.174.603

Göztepe 678.239.611

Kasımpaşa 647.958.968

Alanyaspor 571.608.883

Transfer dönemine girilirken kulüplerin kadro planlamaları, satış gelirleri ve UEFA organizasyonlarından elde edecekleri paylar doğrultusunda bu limitler büyük önem taşıyacak.