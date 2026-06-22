TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
2026-2027 sezonu için Süper Lig ekiplerinin takım harcama limitleri belirlendi. En yüksek limite son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray sahip oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.
Açıklanan rakamlara göre en yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray sahip oldu.
Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi.
Trabzonspor'a ise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limiti tanındı.
DİKKAT ÇEKEN FARK
Dört büyükler arasında dikkat çeken farkta Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2,7 milyar TL; Beşiktaş'ın ise yaklaşık 4,9 milyar TL önünde yer aldı.
TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ
Galatasaray 9.006.596.835
Fenerbahçe 6.330.032.702
Beşiktaş 4.123.397.974
Trabzonspor 2.530.783.285
Rizespor 1.817.301.750
Samsunspor 1.124.529.320
Konyaspor 1.101.846.407
Başakşehir 1.099.918.616
Kocaelispor 953.682.308
Erzurumspor FK 893.261.956
Amedspor 893.261.956
Çorum FK 893.261.956
Gaziantep FK 817.925.936
Gençlerbirliği 805.716.149
Eyüpspor 801.174.603
Göztepe 678.239.611
Kasımpaşa 647.958.968
Alanyaspor 571.608.883
Transfer dönemine girilirken kulüplerin kadro planlamaları, satış gelirleri ve UEFA organizasyonlarından elde edecekleri paylar doğrultusunda bu limitler büyük önem taşıyacak.