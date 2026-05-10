TFF'den Galatasaray'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon olmasının ardından tebrik mesajı yayımladı.
"GALATASARAY CAMİASINI TEBRİK EDERİZ"
TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)