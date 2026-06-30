TFF'den yabancı oyuncu kuralına ilişkin açıklama geldi

Süper Lig'de önümüzdeki sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı, tartışmaları beraberinde getirdi.

Kulüplerin büyük çoğunluğu, 10+4 şeklinde uygulanacak yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesini istiyordu.

Hatta kulüplerin ortak taleplerinin ardından 12+2 ve 12+4 gibi formüller gündeme gelmişti.

TFF SON NOKTAYI KOYDU: YABANCI SINIRI DEĞİŞMEYECEK!

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da ana gündem maddelerinden biri olan yabancı oyuncu kuralına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir son dakika açıklaması geldi.

TFF, yapılan duyuruyla yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Buna göre TFF, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

“Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KURAL NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralının detaylarını resmen duyurmuştu.

Federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2026-2027 sezonu Süper Lig statüsünün kabul edildiği belirtildi.

10+4 KURALI

TFF’nin açıkladığı düzenlemeye göre Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralı 10+4 şeklinde uygulanacak.

Kulüpler, A Takım Listesi’nde Türkiye A Milli Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek.

Bu 14 yabancı oyuncunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. Ancak kalan 4 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak.

DURSUN ÖZBEK: KULÜPLER İÇİN UYGUN DEĞİL

Peki kulüplerimiz, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tam olarak ne düşünüyor?

Türk futbolunun lokomotifi olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un, 10+4'lük yabancı sınırına karşı olduğu biliniyor.

Öyle ki Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, uygulanacak kuralın yanlış olduğunu belirtmişti.

Özbek, "10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır! TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım! Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil!" demişti.

SERDAL ADALI: SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL!

Özbek'in yabancı oyuncu sınırıyla ilgili sözlerine ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan destek gelmişti.

Başkan Adalı, "Federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce, hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10’la oynasak bir şey değişmez. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak sayılar önemli değil. 10+4 konusunda da Dursun Özbek'e katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM 'ESNETİLSİN' DEDİ

Fenerbahçe'de ise geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılması önerildi.

Kiradan dönenler dahil 20 yabancısı bulunan sarı-lacivertliler, en az 4 yabancıyı daha kadrosuna katacak ve bu durumda sayı 24’e çıkacak.

Aziz Yıldırım’ın da bu nedenle yabancı kuralının esnetilmesi için TFF ile bir görüşme yapması bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN: 12+5 YAPALIM

Son olarak hem Trabzonspor'un hem de Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yürüten Ertuğrul Doğan da yabancı kuralının değiştirilmesi için TFF yetkilileri ile görüşeceklerini açıklamıştı.

Doğan, "Kulüplerimizden gelen haklı talepleri federasyonumuzla paylaşıp kendilerinden yardım isteyeceğiz. Biz daha önce 12+5 şeklinde TFF'ye yazı yazmıştık ama geçen sene olan yabancı kuralı gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu TFF ile konuşmamız lazım." demişti.

Doğan, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“"Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil.



Bununla alakalı kendi WhatsApp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir.



O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz."”