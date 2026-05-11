The Atlantic: Amerika bu savaşı kaybetmenin sonuçlarını geri çeviremez

İran ve ABD arasındaki savaşın etkileri tüm dünyada hissedildi.

Normalde savaşlarda petrolü olmayan en çok zorlanırken bu sefer ABD zorlandı.

The Atlantic haber sitesi, ABD’nin İran karşısında geri adım atmak zorunda kaldığına, küresel güç dengelerinin değiştiğine dair bir haber yayımladı.

TELAFİ EDİLEMEZ SONUÇLAR

Haberde, ABD’nin İran karşısında yaşayacağı olası bir yenilginin Vietnam ya da Afganistan’dan farklı olarak telafi edilemez stratejik sonuçlar doğuracağının üzerinde duruldu.

Habere göre bu kez mesele yalnızca askeri bir başarısızlık değil, küresel güç dengelerini değiştirecek tarihi bir kırılma.

İRAN KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR AKTÖRE DÖNÜŞEBİLİR

The Atlantic’in haberinde, “Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi açık olmayacak.” denilirken, İran’ın boğaz üzerindeki kontrolü sayesinde yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte belirleyici bir aktöre dönüşeceği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 37 gün süren yoğun saldırılarında ülkenin askerî kapasitesinin büyük bölümünü hedef aldığı, üst düzey isimleri öldürdüğü ancak buna rağmen rejimi çökertemediği ve tek bir taviz bile alamadığı ifade edildi.

EKONOMİK BASKIYLA REJİM TESLİM OLMAZ

Trump yönetiminin şimdi ekonomik abluka ve liman baskısıyla sonuç almaya çalıştığı ancak “beş haftalık bombardımanla diz çökmeyen bir rejimin ekonomik baskıyla teslim olmayacağı”nın üzerinde duruldu.

EKONOMİK SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLACAK

The Atlantic’in haberinde en dikkat çekici bölümlerden biri, savaşın dönüm noktası olarak gösterilen Katar saldırısı.

İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasını vurmasının ardından İran’ın Katar’daki Ras Laffan Sanayi Şehri’ni hedef aldığı, dünyanın en büyük LNG ihracat tesislerinden biri olan bölgedeki hasarın yıllarca giderilemeyeceği ve ekonomik sonuçlarının çok ağır olacağı aktarıldı.

Bu saldırının ardından Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurduğu ve İran hiçbir taviz vermemiş olmasına rağmen ateşkes ilan ettiğinin üzerinde duruldu.

TRUMP'IN EN BÜYÜK KORKUSU

Habere göre Trump’ın en büyük korkusu, İran’ın birkaç başarılı füze ve İHA saldırısıyla Körfez’deki petrol ve doğal gaz altyapısını uzun yıllar felç etmesi.

Böyle bir senaryonun petrol fiyatlarını 150-200 dolar bandına taşıyabileceği, küresel enflasyonu tetikleyebileceği ve dünya ekonomisini ağır bir krize sürükleyebileceği açıklandı.

Bu nedenle Washington’un “zafer ilan edip geri çekilme” seçeneğini değerlendirdiği öne sürülüyor.

İRAN STRATEJİK GÜÇ KAZANDI

Haberde İran’ın artık yalnızca nükleer kapasitesiyle değil, küresel enerji arzını kontrol edebilme potansiyeliyle de stratejik güç kazandığı belirtildi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri istediği ülkelere açıp istemediklerine kısıtlayabileceği, böylece enerjiye bağımlı devletler üzerinde doğrudan baskı kurabileceği ifade edildi.

İSRAİL YALNIZ BIRAKILACAK

Bu durumun İsrail’i daha yalnız bırakacağı, Körfez ülkelerini ise güvenlik ve ticaret için Tahran’la uzlaşmaya zorlayacağı belirtildi.

ÇİN VE RUSYA İRAN ÜZERİNDEN GÜÇ KAZANDI

Haberde Çin ve Rusya’nın İran üzerinden güç kazandığı, Avrupa ve Asya’daki Amerikan müttefiklerinin ise Washington’un gelecekte büyük savaşları sürdürebilme kapasitesinden şüphe etmeye başladığının üzerinde duruldu.