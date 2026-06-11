The Economist: Türkiye neden yeniden NATO'yu seviyor?

Türkiye, NATO'nun vazgeçilemez ortağı haline geldi

NATO üyesi ülkeler askeri teçhizat ve mühimmat problemi yaşarken Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ittifak içindeki birçok ülkeden ayrıştı.

İngiltere merkezli The Economist, Türkiye'nin NATO'ya bakış açısına ve son yıllarda NATO içerisindeki çeşitli dinamiklere karşın Türkiye'nin tutumuna dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.

TÜRKLER NATO'YU EN ZORLU DÖNEMLERİNDE BİLE ÇOK SEVMEDİ

Analize göre NATO, Türkiye'nin en zorlu dönemi olarak görülebilen Soğuk Savaş döneminde bile sevilmedi.

Bir Türk araştırma firmasının yaptığı ankete göre Türkiye'nin yüzde 61'i, NATO'nun güvenlik açısından önemli olduğunu düşünüyor.

NATO TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İÇİN ADIMLAR ATACAK

Türkiye'de iki NATO üssü ve bir radar istasyonu bulunuyor.

Analize göre NATO, Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak için adımlar atacak.

ALMANYA PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞLANDIRACAK

Almanya, son dönemde Türkiye'ye karşı politikasını değiştirerek 150 askerle birlikte bir adet Patriot hava savunma sistemini Türkiye'ye konuşlandıracak.

Ayrıca bölgede çok uluslu bir kolordu karargahı kuruluyor.

ABD'NİN SÖYLEMLERİ TÜRKİYE'Yİ ÖNE ÇIKARDI

Analize göre son yıllarda ABD'nin NATO'ya karşı sert tutumu ve ittifaka verdiği desteği azaltması, bazı ülkeleri ön plana çıkardı.

Avrupa içerisinde öne çıkan ve en güçlü ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiği belirtildi.

TÜRKİYE NATO'YA YAKINLAŞTIRILMAK İSTENİYOR

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı görüşünün değişmesi ve Türkiye'nin öneminin artması sayesinde, ittifak üyelerinin Türkiye'yi NATO'ya daha da yakınlaştırmak istediği ifade edildi.

HİÇBİR AVRUPA ÜLKESİ TÜRKİYE KADAR TECRÜBELİ DEĞİL

Analize göre Türkiye'nin Avrupa için güvenlik konusundaki önemi vazgeçilemez durumda.

Hiçbir Avrupa ülkesinde Türkiye kadar büyük bir askeri tecrübe ve ordu bulunmadığı iddia edildi.

Ayrıca Türkiye'nin boğazları kontrol etmesinin, Rusya'yı Karadeniz'de kontrol altında tutma imkanı verdiği ifade edildi.

TÜRK ŞİRKETLERİN İHA SATIŞI

Türk şirketleri, özellikle Baykar, Fransa, İtalya, İspanya ve Estonya ile anlaşmalar imzaladı. Baykar'ın Arnavutluk, Hırvatistan, Polonya ve Romanya'ya insansız hava araçları (İHA) sattığı belirtildi.

Analize göre Türkiye'nin NATO içerisindeki kilit rolü, ABD'nin NATO'dan ayrılmayı dile getirdiği bu dönemde daha da arttı.