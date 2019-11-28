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The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İngiliz The Guardian gazetesinin, yerli ve milli İHA'larla ilgili iddiasına 'Yazdığını tek doğru, İHA teknolojisinde ilk 3'te olduğumuz' sözleriyle cevap verdi.

AA | 28.11.2019 - 06:15..
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The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'da dün Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı yayımlanan bir haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı öne sürülmüştü.

"SİZDEN HİÇ ALMADIK, DÜNYADA İLK 3'TEYİZ"

Bu iddiayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes #MilliTeknolojiHamlesi"

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

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