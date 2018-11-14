The Sun: Kabinede 5 bakan Brexit'i destekleyecek

The Sun'ın kabine kaynaklarına dayandırılan haberine göre, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Michael Gove ve Geoffrey Cox'un yanı sıra Andrea Leadsom ve Chris Grayling de anlaşmayı destekleyecekler.

BREXIT TASLAK METNİ DEĞERLENDİRİLECEK

Haberde, buna karşılık Esther McVey ve Penny Modaunt'ın Brexit anlaşmasını desteklemediklerinin de altı çizildi.

Birleşik Krallık'ta kabine bugün Türkiye saati ile 17:00'de toplanacak ve AB Komisyoni ile üzerinde anlaşılan Brexit taslak metnini değerlendirecek.