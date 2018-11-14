taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4627
Euro
6.16785
Altın
1200.879
Borsa
92319.47
Gram Altın
211.623

The Sun: Kabinede 5 bakan Brexit'i destekleyecek

The Sun gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May'in kabinesinde yer alan 5 kıdemli bakan, Brexit anlaşmasına destek verecek.

DHA | 14.11.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

3

The Sun'ın kabine kaynaklarına dayandırılan haberine göre, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Michael Gove ve Geoffrey Cox'un yanı sıra Andrea Leadsom ve Chris Grayling de anlaşmayı destekleyecekler.

BREXIT TASLAK METNİ DEĞERLENDİRİLECEK

Haberde, buna karşılık Esther McVey ve Penny Modaunt'ın Brexit anlaşmasını desteklemediklerinin de altı çizildi.

Birleşik Krallık'ta kabine bugün Türkiye saati ile 17:00'de toplanacak ve AB Komisyoni ile üzerinde anlaşılan Brexit taslak metnini değerlendirecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

113
Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

196
Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

185
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

123
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

61
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

30
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM