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Theresa May yine dans etti

Brexit başarısızlığı sonucu istifa eden İngiltere Başbakanı May, dans videosuyla gündeme geldi.

AA | 15.07.2019 - 18:39..
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Geçen ay istifa ettiğini duyuran ve önümüzdeki günlerde görevini resmen bırakacak olan May, dans hünerlerini bu sefer üst düzey isimlerin katıldığı The Henley Festival'de sergiledi.

İSTİFA EDERKEN AĞLADI

En son akıllara istifa ederken döktüğü gözyaşlarıyla kazınan May, İsveç’in kült müzik grubu ABBA’nın Dancing Queen ve Mamma Mia gibi şarkıları eşliğindeki dansı büyük alkış topladı.

İngiltere Başbakanı May dans etti VİDEO

​İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma süreci sırasında beklediği desteği alamayan May, daha önce bir röportajında favori şarkılarından birinin 1976 tarihli 'Dancing Queen' olduğunu açıklamıştı.

Theresa May yine dans etti

May dans ederken takım elbise içerisindeki eşinin ise kollarını bağlayıp neredeyse hiç kıpırdamadan durması dikkat çekti.

Dans ederken çekilmiş görüntüsünün gif halini Twitter hesabından paylaşan May, 'aferin' notunu düştü.

SOĞUK TAVIRLARIYLA BİLİNİYOR

Başbakanlık görevini sürdürdüğü süre boyunca soğuk tavırları ile bilinen May, Ekim 2018'de de Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleri gündem olmuştu.

Theresa May yine dans etti

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