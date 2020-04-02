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THY 1 Mayıs'a kadar yurtdışı uçuşlarını durdurdu

THY, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan’a kadar durdurduğunu açıkladığı yurtdışı uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldı.

İHA |
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THY 1 Mayıs'a kadar yurtdışı uçuşlarını durdurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde yurtdışı uçuşlarını 17 Nisan’a kadar durdurduğunu açıklamıştı.

KARAR 1 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Bu kapsamda alınan yeni bir kararla, durdurulan uçuşların 1 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı. Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir kara ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süre zarfında yalnızca sınırlandırılmış iç hat seferlerimiz gerçekleştirilecek olup sınırlı iç hat tarife detaylarımız için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

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