THY 1 Mayıs'a kadar yurtdışı uçuşlarını durdurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde yurtdışı uçuşlarını 17 Nisan’a kadar durdurduğunu açıklamıştı.

KARAR 1 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Bu kapsamda alınan yeni bir kararla, durdurulan uçuşların 1 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı. Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir kara ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süre zarfında yalnızca sınırlandırılmış iç hat seferlerimiz gerçekleştirilecek olup sınırlı iç hat tarife detaylarımız için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.