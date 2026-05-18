THY İstanbul-Dubai uçuşları 8 Haziran'dan itibaren yeniden başlıyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler, son yıllarda ekonomi, ticaret, turizm ve savunma alanlarında önemli ilerleme kaydetti.

İki ülke, istikrarın temel dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE-DUBAİ UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Bölgesel gelişmeler nedeniyle (özellikle Orta Doğu’daki hava sahası kısıtlamaları ve güvenlik kaygıları) Türk Hava Yolları’nın (THY) bazı Körfez seferleri, geçici olarak askıya alınmıştı.

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, bugün yaptığı paylaşımda THY'nin, İstanbul-Dubai seferlerini 8 Haziran tarihinden itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

"BU ADIM DİĞER ŞİRKETLER İÇİN DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEKTİR

Büyükelçi Göktaş’ın Arapça yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Arap Emirlikleri semalarında güçlü bir varlık yeniden canlanıyor. Türk Hava Yolları’nın 8 Haziran’dan itibaren İstanbul-Dubai arasında uçuşlarını yeniden başlatma kararı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan güvenimizin ve stratejik ortaklığımıza verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir.

Bu önemli adımın, diğer hava yolu şirketleri için de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Kardeşlerimizin yanı sıra, iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki köklü bağların sağlamlığını bir kez daha görmekten mutluluk duyuyoruz."