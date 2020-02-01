THY’nin son uçakları İstanbul’a indi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip ölümcül koronavirüs, yayılmaya devam ediyor.

Çin’in yanı sıra dünyada dünyanın farklı ülkelerine de yayılan virüs nedeniyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede önlemler alınmış, bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nda yolcular geçtiğimiz haftadan itibaren termal kameralarla taranmaya başlamıştı.

200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği virüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası acil durum ilan etmişti.

SON UÇUŞ

Öte yandan, dünya genelindeki birçok ülkenin havayolu şirketleri, salgının yayıldığı Çin’e gerçekleştirdikleri seferlerini durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları da dün aldığı kararla; Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği tarifeli seferlerini, 9 Şubat’a kadar durdurdu. Alınan karar doğrultusunda Türk Hava Yolları’nın Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerinde bulunan son tarifeli uçakları, bu sabah 05.00-07.00 saatleri arasında İstanbul’a ulaştı.

Çin seferlerini durduran THY’nin son uçakları İstanbul’a döndü İZLE

RİSKLİ DURUM SAPTANMADI

İstanbul Havalimanı’na inen yolcular yine özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada vücut ısılarını ölçen termal kameralarla taranarak, terminale alındı. Yapılan kontrollerde ise risk teşkil edecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

SON BİLETİ ALDI

Türk Hava Yolları’nın Şangay’dan hareket eden son uçağıyla İstanbul’a gelen yolculardan Can Kahyaoğlu, “Rakam ciddi şekilde artınca, insanlar endişelenmeye başladı. Ben de dönmeye karar verdim. Benim duyduğum kadarıyla bugünden itibaren bütün Çin genelinde otobüs seferleri, Wuhan’ın dışında olan yerlerde de birçok yerde iptal olmaya başlayacak. Ben bu bileti aldığımda, bugünün son bileti olduğunu bilmiyordum.” dedi.

"ÇİN'DE HER ŞEY DURMUŞ VAZİYETTE"

Son uçakla İstanbul’a dönen bir başka yolcu Sinan Bükcü ise “Son bir aydır bu olay patlamış durumda. Ben Guanzu’da yaşıyorum sokaklar boş, dükkanlar kapalı. Şu an Çin’de her şey durmuş vaziyette. Bu son uçuştu, ben uçuşumu bir ay öncesinden planlamıştım. Son uçuşu kaçırmam, Çin’de kalmam demekti. Çok zor çünkü sadece Türkiye değil, birçok ülke uçuşlarını iptal etti.” şeklinde konuştu.