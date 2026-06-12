TİAK açıkladı: Dün akşamın en çok izleneni belli oldu
Dün akşam birbirinden iddialı yapımlar ve Dünya Kupası maçları ekrana geldi. TİAK, 11 Haziran Perşembe gününe ait reyting sonuçlarını açıkladı. İşte dünün reyting raporu…
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Dün akşam televizyon kanalları en iddialı projeleriyle izleyici karşısına çıktı.
Dünya Kupası’nın ilk karşılaşmaları, dizilerin sezon finalleri ekranlara damga vurdu.
TİAK tarafından paylaşılan verilere göre, dünü en çok izlenen yapımları belli oldu.
Peki, hangi yapımlar düşüşe geçti, hangi yapımların izlenme oranları arttı? İşte dünün reyting sonuçları:
SEZON FİNALİ ZİRVEYİ KAPTI
Dün akşam sezon finali bölümüyle ekranlara veda eden Halef Köklerin Çağrısı dizisi, birinci sıraya yerleşti.
İkinci sırada Meksika - Güney Afrika Dünya Kupası maçı yer alırken, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi