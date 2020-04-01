Ticaret Bakanı: Mart ayı ihracatı yüzde 17 düştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV'de koronavirüsün uluslararası ticarete yönelik etkisinden bahsetti.

Mart ayı ihracatının koronavirüs sürecinden nasıl etkilendiğini aktaran Bakan Pekcan, "Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine bakmak lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiye de etkileri oldu. Pandemiyi kontrol altına almadan tam etkisini göremeyeceğiz. IMF Başkanı, 2009’dan krizinden daha büyük olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Başkanı, AB’nin büyümesini revize etti.

Bütün bunlara baktığınızda biz bu yola iyi başladık. Ocak-şubat ihracatımız yüzde 4 arttı. Kapıların kapanması, Avrupa’nın durumu bizi de etkiledi. Mart ayında İran ihracatı yüzde 82 düştü. Irak’a ihracat yüzde 48’lere düştü. İspanya ve İtalya yüzde 40, Fransa 32,5, Almanya yüzde 14, Çin yüzde 19, İngiltere yüzde 12 düştü.

Bu ay ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz, yüzde 20’lerin altında olacak. Yarın açıklayacağız, yüzde 17’ler gibi. Temassız ticaretle toparlayacağız inşallah en kısa zamanda." dedi.

“BAZI RAKAMLARDA CİDDİ REVİZELER VAR”

Salgının dünya ve Türkiye ticaretine yönelik etkilerinden bahseden Pekcan, "Biraz daha beklememiz lazım. Rakamsal konuşabilmek için pandeminin dünyada kontrol altına alınması gerekiyor. Bu olmadan, dünyada ekonomik, ticari ve yatırım ortamının verilerini konuşmak erken. Bazı rakamlarda ciddi revizeler var ama kontrol altına alabileceğiz." dedi.

G20’DE GÜNDEM KORONAVİRÜS OLDU

Koronavirüsün etkisini küresel ölçekte azaltmak için G20 Zirvesi'nin gündeminde görüşüldüğünün hatırlatılması üzerine Pekcan, "Burada da gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız da liderler toplantısında altını çizmişlerdi. Bir kere korumacılık politikalarından vazgeçilmeli. Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik. Bu doğrultuda görüşlerimizi paylaştık, genel olarak da aynı görüşler dile getirildi.

İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı ülkelerin, bazı ticari tedbirleri oldu. En azından bunların kısa süreli olması, şeffaf olması ve çok sert olmaması yönünde ortak karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacak ve sonra G20 ticaret ve yatırım bakanları toplanacak. Biz özellikle göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların pandemiden olumsuz etkilenmemesinin altını çizdik." diye konuştu.

“80 VAGONU 150 VAGONA ÇIKARABİLİRİZ”

Temassız dış ticaret faaliyetlerine değinen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:

"G20’de anlattık bunu, çok da ilgi çekti. 1 Mart’ta Irak'la kapılar kapandığında bir çaresini bulacağız dedik. Dorse değişimi, konyteyner değişimi, şoför değişimi yapıyoruz. Tampon bölgede bizim şoförümüz bırakıyor, Irak tarafından şoför alıyor. Teslim alırken de dezenfekte edilip aynı şekilde yapılıyor.

İran’la tampon bölgemiz yok, onların da ihtiyaçları var. İran'a demir yoluyla Kapıköy’den temassız vagon gönderiyoruz. Lokomotifle vagonları itiyoruz, karşı taraftan çekiyorlar. İnsan teması olmadan devam ediyoruz. Şu anda kapasiteyi iki katına çıkaracak güçteyiz. 80 vagonu hemen 150 vagona çıkarabiliriz.

İran bizim Orta Asya’ya açılan kapımızdı, bunu hemen Gürcistan’a kaydırdık. Kapıları 24 saat çalışır hale getirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesini de artıracak güçteyiz, yeter ki talep olsun. Üretici ve ihracatçılarımızı demiryolunu kullanmaya davet ediyorum."

“2 NİSAN’DA AÇIKLANACAK”

Maske ihracatında üretici bir ülke konumuna gelindiğini dile getiren Pekcan, "Biz maske üreticisi bir ülkeyiz. Koruma önlemleri vardı, kaldırdık. 1 milyar 300 milyon ve şu anda bunu da iki katına çıkarabiliriz. İlk anda fahiş fiyatlar için devreye girdik. 3 Mart’ta 13 firmadan 9’una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191’ine ceza kesildi. Afişe etmedik, 2 Nisan’da Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararı, firma isimleriyle birlikte yayınlanacak.

Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla, maske satanları cezalandıracağız. Önce iç talepler karşılansın diye ön izne bağladık. Sağlık Bakanlığına sıkıntı çıkarmayan, fahiş fiyat uygulamayan firmalarımızın da önünü kapatmamalıyız. İnşallah pandemi geçecek, firmalarımız bu pazarlarda olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

“FİYATLARDA AŞAĞI YÖNLÜ BİR GİDİŞ VAR”

Fahiş fiyat artışları konusunda yapılan denetimleri de anlatan Pekcan, "Keşke olmasa ve biz önlemler almak zorunda kalmasak. Fiyatlarda aşağı yönlü bir gidiş var. Örneğin ilk günlerde makarnaya saldırdılar. Türkiye'de 1 milyon 750 bin ton makarna üretiliyor, yıllık tüketim 750 bin ton. 1 milyon ton fazlamız var. Gıdada ihracat yapan bir ülkeyiz, biz bu konuda gereğini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

SANAL TİCARET AKADEMİSİ

Evde kalanlar için Sanal Ticaret Akademisi'nin öneminden bahseden Pekcan, "Her eğitim seviyesinden vatandaşımıza hizmet veriyor. Çok basit bir anlatım söz konusu. Evde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirebileceğimiz bir sistem. Ev hanımlarını da iş insanlarını da davet ediyorum. TİM aracılığıyla, Türkiye'nin başarılı olduğu bazı sektörlerde burs imkanı veriyoruz. Hem staj imkanı hem de başarılı olanlara iş imkanı; bunu da değerlendirebilirler." dedi.