Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını ile birlikte tıbbi ekipmanlar ve gıda ürünlerinde fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetleri yakından incelemeye aldıklarını belirterek, "Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Amacımzı ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Ticaret Bakanlığı olarak 2 bin 193 firmamızı denetime aldık 2 bin 641 ürünü denetledik 2 bin 180'ini de soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Fırsatçılara gereken yapılacak VİDEO

10 KATINA KADAR CEZA

Bakanlık olarak fırsatçılık yapan 9 firmaya da 104 bin liraya kadar ceza kesildiğini söyleyen Pekcan, "Fırsatçılık yapmaya devam ederlerse 10 katına kadar ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.