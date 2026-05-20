Ticaret Bakanlığı bayram öncesi dolandırıcılara karşı uyardı

Dijital ve finansal dolandırıcılık, günümüzün en hızlı büyüyen suç türlerinden biri haline geldi.

Dijital dönüşümün hız kazandığı bir dönemde, suçlular teknolojiden yararlanarak vatandaşı, işletmeleri ve finans kurumlarını hedef alıyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri güvenliğin sağlanması adına bu dolandırıcıları bir bir tespit edip gerekli yaptırımları uygularken, vatandaşı da uyarmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı'na da günler kala, bu çerçevedeki endişeler arttı.

Vatandaşın dini duygularını istismar ederek, İslami görevlerini yerine getirmek üzere kurban kesmelerini fırsat bilen dolandırıcılara karşı tedbirler alınıyor.

"BAYRAM ÖNCESİ DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Ticaret Bakanlığı da bayram öncesi bu faaliyetlere yönelik tedbirlerini alıyor.

Bakanlık, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda; dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşı dikkatli olmaya ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeye davet etti.

"KURBAN BAĞIŞI VE YARDIM TOPLAMA VAATLERİYLE DOLANDIRICILIK ARTTI"

“Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı görülmektedir.



Kısa mesaj yoluyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" gibi bağlantılar gönderilerek veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplanması yöntemlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.”

"SAHTE ÖDEME SAYFALARIYLA HESAP BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLİYOR"

“Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı Hızlı Geçiş Sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır.



Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır.”

DOLANDIRICILIK MAĞDURU OLMAMAK İÇİN TEDBİRLİ OLUNMALIDIR

“• Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır.



• Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmi kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir.”

"GÜVENLİ VE ONAYLANMIŞ UYGULAMALAR KULLANILMALI"

“• "Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız", "Dosya masrafları iade ediliyor", "Devlet destekli krediniz hazır" gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.



"Oltalama (Phishing)" olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olmamak için; bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı.”

"DOLANDIRICILIK DURUMUNDA KOLLUK KUVVETLERİNE BAŞVURULMALI"

“• Bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmelidir.



Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalıdır.”

"VATANDAŞLARIMIZ DİJİTAL CÜZDANLARINI KORUMALIDIR"

Dijital mecralarda ürün veya hizmet karşılığında kişisel hesaplara para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapılması tercih edilmelidir.