Ticaret Bakanlığı duyurdu: HGBS tüm havalimanlarında devrede

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijitalleşmeyi bir adım daha ileriye taşıdı.

Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında tam anlamıyla uygulamaya alındı.

Sistem sayesinde hava yolu taşımacılığına ilişkin Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler, artık tamamen elektronik ortamda gümrük idarelerine iletilebilecek.

Böylece kağıtlı işlemler tarihe karışırken, uçtan uca dijital bir yapıya geçildi.

HAVA YOLU GÜMRÜK BEYAN SİSTEMİ TÜM HAVALİMANLARINDA DEVREDE

Bakanlık, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığı olarak gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda geliştirilen Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alınmıştır.



Havayolu Gümrük Beyan Sistemi ile birlikte, hava yolu taşımacılığına ilişkin Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek; böylece İşlemler uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacak.”

"YENİ UYGULAMA, KAĞITSIZ İŞLEM ALTYAPISINA GEÇİŞ OLACAK"

“Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temin edilmesi, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması kazanımları sayesinde hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.”

"HGBS SAYESİNDE, YILLIK 10 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU ÖNGÖRÜLÜYOR"

“Bu dönüşüm sayesinde, kağıt kullanımının ortadan kaldırılması ile, 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibariyle her bir sefer için düzenlenen Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması öngörülmektedir.



Ticaret Bakanlığı olarak, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”