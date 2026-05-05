Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Burada yemek yiyemezler' diyen işletmeye ceza

Sosyal medya platformu X hesabından bir 'anne ile kızın' fotoğrafı hikayesi paylaşıldı.

Zincir bir 'fastfood' restoranında, bir şahıs fotoğraf karesindeki anne ile kızı için yemek sipariş etti ve fişi onlara teslim etti.

Ardından kendisi için tepsi hazırlandığını belirten şahıs, aile için hazırlanmadığını, sebebini sorduğundaysa kendisine 'Onlar restoranda yiyemez, onlara paket hazırlayabiliriz' cevabı verildiğini yazdı.

"ONLAR RESTORANDA YİYEMEMEZ"

Bunun üzerine restoran yetkilisiyle görüşen ve "Ben yiyebiliyorken bu aile neden restorana alınmıyor?" sorusunu yönelten şahıs, "Onlar restoranda yiyemez, onlara paket hazırlayabiliriz." cevabını aldı.

Diğer müşterilerin de tepki göstermesi üzerine, en sonunda aileye servis yapıldı.

Durumu haberleştireceğini söyleyen şahısla görüşmek isteyen yönetici, yapılan muameleyi savunmaya devam etti.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Fotoğraf karesinin, yaşananların anlatıldığı bir metinle sosyal medya platformu X hesabından paylaşılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık durumun 'vicdanen kabul edilemez' olduğunu belirterek, restorana denetim gerçekleştirildiğini aktardı.

"VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ"

Denetim sonrası işletmeye idari para cezası uygulanarak, olayla ilgili Reklam Kurulu'na gönderilmek üzere tutanak alındığı bildirildi.

Bakanlık paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

“Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "Burada oturamazsın." denilerek bir mekandan dışlanamaz.



Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.”

"İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

“Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restorana denetim gerçekleştirmiştir.



Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.”

"BU TÜR UYGULAMALARIN KARŞISINDA DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

“Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'haksız ticari uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”