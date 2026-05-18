Ticaret Bakanlığı nisanda 620 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi, ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında nisanda 620 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

NİSAN AYINDA VERİLEN BELGELER

Buna göre, geçen ay 620 firmaya dahilde işleme izin, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

İPTAL EDİLEN BELGE SAYISI

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmaların ihraç ürünlerini üretmek için ihtiyaç duyduğu ve ithal edilen; bu nedenle de gümrük vergisine tabi olan hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir ihracat teşvik sistemi.

Dahilde İşleme Rejimi; yurt içinde dünya fiyatlarıyla temin edilemeyen, hiç bulunmayan, üretimi yetersiz kalan ya da yeterli kalitede olmayan malzemelerin gümrük muafiyetiyle yurt dışından getirilebilmesine olanak tanıyor.



