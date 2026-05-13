Ticaret Bakanlığı paylaştı: 2026'da 49 ilde ihracat arttı, 18 il 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin iller bazındaki ihracat performansını duyurdu.

Bakanlık sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ihracatın Nisan ayında yüzde 22,3 oranında artış gösterdiğini duyurdu.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Kaydettiği artışla 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtilen ihracat verisinin, tarihi en yüksek ayı verisi olduğu kaydedildi.

Yaptığı açıklamada, "Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 275 milyar 844 milyon dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." diyen bakanlık ayrıca, "Ayrıca 2025 yılı Aralık ayından sonraki en yüksek tarihi aylık ihracat verisi gerçekleşmiştir." bilgisini paylaştı.

2026'DA 49 İLDE İHRACAT ARTTI

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 3,0 oranında artışla 88 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 18 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. İlk 4 ayda 49 ilimizde ihracatımız artmıştır."

"6 İLDE İHRACAT 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

“Nisan ayında il bazında veriler incelendiğinde 60 ilimizin ihracatında artış kaydedilmiş olup, 6 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.



2026 yılı Nisan ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur.”

"FAALİYET İLLERİ BAZINDA İHRACATTA İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA"

“2026 yılı Nisan ayı itibariyle faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre,



• İstanbul 5 milyar 179 milyon dolarla birinci sırada,



• Kocaeli 3 milyar 512 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 40 milyon dolarla üçüncü sırada,



• Bursa 1 milyar 912 milyon dolarla dördüncü sırada,



• Ankara ise 1 milyar 269 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.”

"İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ İSTANBUL'DA"

“2026 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;



İstanbul 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla birinci il,



• Kocaeli 491 milyon dolarlık artışla ikinci il,



• Bursa 398 milyon dolarlık artışla üçüncü il,



• Ankara 383 milyon dolarlık artışla dördüncü il,



• Mersin ise 256 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.”

"MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HEDEFLEMEKTEYİZ"

"Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz"