Ticaret Bakanlığı paylaştı: Yılın ilk dört ayında 34,2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele, yurt içinde olduğu gibi; sınırlarımızda da aralıksız olarak sürdürülüyor.

2026'da da çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, başarılı operasyonlara imza attı.

Bu operasyonların detaylarını ise Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından aktardı.

"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 2026'DA DA HIZ KESEMEDEN SÜRÜYOR"

Bakanlık paylaşımında yılın ilk dört ayında 2 bin 264 operasyon düzenlendiğini paylaştı.

Yapılan açıklamada ayrıca şu sözler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış beşeri kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2026 yılında da tüm ülke topraklarında hız kesmeden sürdürüyor."

"34 MİLYAR 203 MİLYON DEĞERİNDE EŞYA VE UYUŞTURUCU YAKALANDI"

“2026 yılının ilk dört ayında 2 bin 264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince, bir önceki döneme kıyasla yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.”

"9,2 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

“Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda, Ocak-Nisan 4 aylık toplamda;



• 9,2 ton uyuşturucu madde,



• 1 milyon 539 bin adet makine aksamı,



• 862 bin 643 adet elektrik elektronik eşya,



• 459 bin 539 adet tıbbi malzeme



Tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atıldı.”

"BİR ÖNCEKİ AYILA GÖRE YÜZDE 216 ARTIŞ YAŞANDI"

“Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Birimlerince, 2026 Nisan ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 572 farklı olayda 12 milyar 359 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.



Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda;



• 1,9 ton uyuşturucu madde,



• 111 bin 625 adet tıbbi malzeme



• 315 ton akaryakıt,



• 208 adet araç



çok sayıda kaçak eşya yakalamasına imza atıldı.”

"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ARALIKSIZ VE KARARLILIKLA SÜRMEKTEDİR"

“Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”