Ticaret Bakanlığı, vatandaşları 'kredi kartı dolandırıcılığına' karşı uyardı

Sosyal medya hesaplarında resmi kurum ve e-Devlet logosu ve kurumsal kimliğini taklit ederek oluşturdukları sahte hesaplarla, halkın kimlik kartı, bilgi ve şifrelerine ulaşmaya çalışanların sayısı arttı. İlk bakışta gerçeğinden ayırt edilemeyen bu hesaplara, dalgınlıkla giriş yapanlar ve bilgilerini girenler maddi olarak kayba uğruyor.

“KREDİ KARTI AİDATLARININ İADESİNİN YAPILDIĞI İDDİASINDA BULUNAN HESAPLARA İTİBAR EDİLMEMELİ”

Ticaret Bakanlığı bu tür hesaplara dikkat etmeleri gerektiği konusunda halkı zaman zaman uyarıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ ÇAĞRILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sosyal medyada dolaşan "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde yanıltıcı paylaşımlar yapanların tespit edildiği bildirildi.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN AİDATSIZ KART ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Tüketicilerin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla bu bilgilendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

EN AZ 180 GÜN HAREKETSİZ KALAN KREDİ KARTINA AİDAT YOK

Açıklamada, bu kanuna dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesinin, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı hususlarını düzenlediği aktarıldı.

"DOLANDIRICILIĞA KARŞI DİKKAT"

Ayrıca, kredi kartı yıllık üyelik ücretinin, tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

ÖNCE KART ÇIKARTTIĞINIZ KURULUŞA BAŞVURUN

Kart çıkaran kuruluş tarafından talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimizle yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir.

10 BİN 390 LİRANIN ALTINDA OLAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN “TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ” DEVREYE GİRİYOR

Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için 'tüketici hakem heyetleri'ne, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de 'tüketici mahkemeleri'ne başvurabilir."