Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 4 ayda 1,1 milyar TL para cezası

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan arası 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu.

Yaklaşık 170 bin firma ve 21,1 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1,1 milyar TL idari para cezası uygulandı.

DENETİMLERDE 1,1 MİLYAR TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından 2026 yılının ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen denetimlerde 170 bin 11 firma ve 21 milyon 173 bin 893 ürün incelenirken, toplam 1,1 milyar TL idari para cezası uygulandı.

31 BİN FİRMAYA DENETİM

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2026 yılında 31 bin firma denetlendi. Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 476,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

OTOMOTİV, EMLAK, KUYUM

Açıklamaya göre otomotiv, emlak, kuyum, ödeme süreleri ve haksız ticari uygulamalar alanlarında yürütülen denetimlerde, 31 bin 857 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırı fiiller tespit edilen 2 bin 901 gerçek ve tüzel kişiye toplam 476,6 milyon TL ceza uygulandı.

EN YÜKSEK CEZA FAHİŞ FİYATA

Denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 389,4 milyon TL idari para cezası uygulanırken, otomotiv sektörüne 38,3 milyon TL, emlak sektörüne 21,9 milyon TL, kuyum sektörüne ise 2,9 milyon TL ceza kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası tutarı da 21,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİ

Ticaret Bakanlığı, denetimlere yönelik olarak yayımladığı bilgilendirmede yapılan çalışma ve kesilen cezaları şöyle detaylandırdı:

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2026 yılının ilk dört ayında 20 bin 190 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 667 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 364,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

ABONELİK SÖZLEŞMESİ VE PAKET TURLARA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 258 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 100 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 6,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

81 İLDEKİ İŞLETMELER DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı olarak, 2026 yılının ilk dört ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 118 bin firma denetlenmiş olup, bunlardan 25.198 firmaya 350 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."