Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de baş göstermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece 1 belirlenmiş vaka tespit edildiğini açıklarken, her türlü önlem alındığını vurgulamıştı.

FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU

Virüsün ülkemizde ortaya çıkmasıyla, fırsatçılara da gün doğdu. Korunmak için alınılabilecek tüm ürünlerin fiyatı adeta fırladı.

81 İLDE DENETİM

İki katı zam yapılan ürünlerle ilgili de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 81 ilde denetimler başladı.

Ticaret Bakanlığı'nca 81 ilde tüketicinin korunması için Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret il müdürlükleri ekiplerince gerek maske ve diğer sağlık malzemelerine, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENDİ

Görevliler hemen hemen her ürünü inceleyip, fiyat araştırması yaptı.

10 KATINA KADAR CEZA KESİLECEK

Bu arada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılık yapan firmalara 104 bin lira ceza kesileceğini belirterek, "Fırsatçılık yapılmaya devam edildiği takdirde ceza 10 katına kadar çıkacak." demişti.