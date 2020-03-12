taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2986
Euro
7.0262
Altın
1578.76
Borsa
93992.36
Gram Altın
319.466
Bitcoin
38597.31

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle harekete geçen fırsatçılara, Ticaret Bakanlığı, 'dur' dedi. 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler yapıldı.

AA | 12.03.2020 - 17:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de baş göstermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece 1 belirlenmiş vaka tespit edildiğini açıklarken, her türlü önlem alındığını vurgulamıştı.

FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU

Virüsün ülkemizde ortaya çıkmasıyla, fırsatçılara da gün doğdu. Korunmak için alınılabilecek tüm ürünlerin fiyatı adeta fırladı.

81 İLDE DENETİM

İki katı zam yapılan ürünlerle ilgili de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 81 ilde denetimler başladı.

Ticaret Bakanlığı'nca 81 ilde tüketicinin korunması için Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret il müdürlükleri ekiplerince gerek maske ve diğer sağlık malzemelerine, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENDİ

Görevliler hemen hemen her ürünü inceleyip, fiyat araştırması yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

10 KATINA KADAR CEZA KESİLECEK

Bu arada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılık yapan firmalara 104 bin lira ceza kesileceğini belirterek, "Fırsatçılık yapılmaya devam edildiği takdirde ceza 10 katına kadar çıkacak." demişti.

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

İlginizi Çekebilir
Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı
Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam koronavirüs vakası sayısının 44’e yükseldiğini açıkladı. Ülkede yeni tespit edilen korona vakaları arasında 2 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.
Koronavirüs bilançosu: 4 bin 637 kişi öldü
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle 4 bin 637 kişi hayatını kaybederken, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 126 bini geçti.
Azerbaycan'da korona nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bu ölüm, ülkede virüse bağlı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.
Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
İki lider, ateşkesle tansiyonun düştüğüne dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
407
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
98
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
400
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
72
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
123
Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı
Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı
176
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir