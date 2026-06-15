Ticaret Bakanlığı'ndan restoran denetimi: Fiyat listesi olmayan işletmeye 325 bin lira ceza

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını korumak ve şeffaf ticaret ortamı oluşturmak amacıyla denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bakanlık, özellikle yiyecek-içecek sektöründe fiyat etiketi ve menü zorunluluklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

FİYAT LİSTESİ BULUNDURMAK ZORUNLU

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre; restoran, lokanta, kafe ve benzeri işletmeler, giriş kapısında ve masalarda tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde güncel fiyat listesi/menü bulundurmak zorunda.

Ayrıca servis, masa veya kuver ücreti gibi zorunlu ilave ödemeler yasaklanarak, menülerde yalnızca talep edilen ürünlerin fiyatlarının yer alması zorunlu kılınıyor.

İŞLETMECİ VE MÜŞTERİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bakanlık, sosyal medya şikayetleri dahil gelen ihbarlar üzerine hızlı müdahale ederek denetim yapıyor.

Son olarak, Antalya'da bir işletmeye ilişkin görüntüler üzerine Ticaret Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde, milli maçtan para isteyen işletmeci ile müşteriler arasında tartışma çıktığı anlar yer aldı.

İŞLETMENİN FİYAT LİSTESİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İlgili iş yerinde inceleme yapıldı, gerekli tutanak tutuldu.

İşletmenin kapı girişlerinde, mevzuatta öngörülen şekilde fiyat listesi ve menü bulundurmadığı belirlendi.

325 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İşletmeye 325 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak için bu tür denetimlere devam edeceğini ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı idari işlemleri gecikmeksizin yapacağını vurguladı.