Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika uyarısı: O kıyafetlere yasak geldi

Ticaret Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son incelemelerde, çocuk sağlığını tehlikeye atan bir ürün ifşa edildi.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında mercek altına alınan Doffbi Çocuk Sweatshirt, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle güvensiz bulundu.

SATIŞI YASAKLANDI

Bu tespitin ardından, söz konusu ürünün satışı derhal yasaklandı.

Bakanlık yetkilileri, çocukların güvenliğini tehdit eden bu kıyafetlerin halihazırda piyasada bulunan örneklerinin toplatılması için de gerekli yasal işlemleri başlattı.

İşte ürün bilgileri: