Ticaret Bakanlığı'ndan yenilenmiş ürünlerde yeni dönem

Tüketici güvenini artırmak, kayıt dışı faaliyetleri azaltmak ve sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek amacıyla yenilenmiş ürün düzenlemeleri devreye alınıyor.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknoloji pazarının genişlemesi, tüketici talebin artmasıyla doğan şeffaflık, garanti ve takip konularını da mercek altına aldı.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Bu kapsamda bakanlık, yenilenmiş teknolojik ürün pazarını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirecek kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

TÜKETİCİ HAKLARI GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketici hakları genişletilirken, yenileme merkezlerine yönelik denetim ve mali yeterlilik şartları da önemli ölçüde artırıldı.

İkinci el teknolojik ürünlerin güvenilir şekilde ekonomiye yeniden kazandırılmasını hedefleyen bakanlık, düzenlemelere ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

SÜREÇLERİN DAHA GÜVENİLİR HALE GETİRİLMESİ AMAÇLANDI

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

İkinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasını sağlayan yenilenmiş ürün ekosisteminin etkinliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, düzenlemeler 01.08.2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yapılan düzenlemeler ile cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ikinci el teknolojik ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

SATIN ALINAN ÜRÜNLERE 14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI GETİRİLİYOR

Yeni düzenleme kapsamında getirilen başlıca yenilikler şunlar:

Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır.

YENİLENEN ÜRÜNLERİN TÜM SÜREÇLERİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

“Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile her cihaz için dijital bir sicil kaydı oluşturulmaktadır.



Bu sistem aracılığıyla;



- Hangi parçaların değiştirildiği ve hangi işlemlerin yapıldığı, Kayıp/kaçak/çalıntı ürün sorgusu kayıtları,



- İlgili yenileme merkezi ve bu merkezler adına işlem yapan tüm



- İşletmelerin bilgileri ve



- YÜBİS üzerinden ulaşılabilir ürün sertifikaları, tüketicilerin erişimine sunulmaktadır.”

DAHA ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR BİR EKOSISTEM OLUŞTURULACAK

Özellikle 05.12.2024 tarih ve 11022 sayılı BDDK Kararı uyarınca yenilenmiş cep telefonları için sağlanan taksit avantajı ile 30.09.2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yenileme merkezleri ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine yönelik uygulamalarda yaşanabilecek suistimallerin önüne geçilmesine katkı sağlayacak biçimde elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir.

Bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek tekrar piyasaya kazandırıldığı dikkate alındığında söz konusu sistemin; elektronik atıkların azalmasına, döngüsel ekonominin güçlendirilmesine, israfın ve çevreye verilen zararın önlenmesi suretiyle ülke ekonomisine katkı sağladığı bilinmektedir.

Yapılan yeni düzenlemeler ile ekosistemin olumlu etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak; bu yönetmelikle hem çevre dostu ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik etmeyi hem de tüketicilerin ikinci el pazarında mağdur olmasının önüne geçerek güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.