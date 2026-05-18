Ticari gayrimenkul fiyatları yılın ilk çeyreğinde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak-mart tarihlerini kapsayan yılın ilk çeyreğindeki ticarigayrimenkul fiyat listesini paylaştı.

Buna göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2026 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında arttı.

Endeks, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31 artarken, reel olarak değişim göstermedi.

DÜKKAN FİYAT ENDEKSİ

Türkiye genelinde 2026 yılı birinci çeyreğinde Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 oranında arttı. Endeks, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2, reel olarak ise yüzde 0,1 oranında yükseldi.

OFİS FİYAT ENDEKSİ

Aynı dönemde Ofis Fiyat Endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,3 artarken, reel olarak yüzde 0,5 oranında geriledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri 2026 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 9, yüzde 9,5 ve yüzde 8,4 oranında arttı.

ANKARA İLK SIRADA

Endeks değerleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise İstanbul’da yüzde 29,6, Ankara’da yüzde 36,3 ve İzmir’de yüzde 29,8 oranında yükseldi.