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Tıka basa dolan minibüse ceza

Büyükçekmece’de uygulama yapan polis, pandemi yasaklarına rağmen tıka basa yolcu alan bir minibüs sürücüne ceza yazdı.

İHA |
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Tıka basa dolan minibüse ceza

İstanbul polisi, kentin birçok noktasında sokağa çıkma yasağına saatler kala denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükçekmece’de yapılan uygulamalarda polis özel araçlar içerisindeki vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını isteyerek, ön koltuktaki yolcuların arka koltuğa oturmasını istedi.

Minibüs ve halk otobüslerinde de denetimler yapan polis ekipleri, yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem uyguladı.

Tıka basa dolan minibüse ceza VİDEO

"KORONAVİRÜS DÜŞÜNSÜN"

Uygulamaları çok beğendiğini ifade eden bir vatandaş, “Uygulamalar çok güzel. Devletimiz var olsun. Bizde kendimizce önlemler alıyoruz. Bundan sonra koronavirüs düşünsün.” diye konuştu.

Tıka basa dolan minibüse ceza

KURALLARA UYMAYAN MİNİBÜSE CEZA YAĞDI

Denetimlerde İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı ve yolcu sayısını ihlal eden bir minibüse de ceza kesildi.

Tıka basa dolan minibüse ceza

"HERKES KENDİNCE HAKLI"

Yüzde 50 kapasite kuralına uymayan ve kendini savunan şoför İnan Ağdacı, ”En fazla 6 tane yolcu almam lazımdı ancak 12 yolcum var. Araçlar azaldığı için kimseyi mağdur etmemek için aldım. Virüsten korkuyoruz ama bizde hizmet veriyoruz. Herkes kendince haklı.” dedi.

Tıka basa dolan minibüse ceza

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