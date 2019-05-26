İstanbul Başakşehir'de trafikte seyir halinde olan bir minibüs, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ YOLCULARIN CANINI HİÇE SAYDI

Tıka basa dolu olan minibüste yolculardan birkaçı kapının dışına sarktı. Bu anlar trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına çekildi.

Vatandaşların canını bir an olsun umursamayan minibüs şoförü, bu şekilde seyretmeye devam etti.

PATENLİ GENÇLER

Sultangazi ve Bayrampaşa’da ise patenli gençler trafikteki araçların arasında bir araca tutunarak seyretti. Yürekleri ağza getiren gençler, cep telefonu ile görüntülendi.

Tıka basa dolu minibüs kamerada ViDEO