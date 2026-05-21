TİKKO'cu kadın 34 yıl sonra tespit edildi: 1992-1998 arası örgütteymiş

Yargı kurumları ile kolluk kuvvetlerinin terör örgütleriyle mücadelesi etkili şekilde devam ediyor.

Geçmiş suçları da inceleyen birimler, 1970'lerde kurulan ve kolluk kuvvetlerine düzenlediği silahlı saldırılarla bilinen TKP/ML TİKKO terör örgütü hakkında yeni tespitlere ulaştı.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 90'lı yıllardaki etkinliği kırılan terör örgütü, geçmiş yıllarda polis ve jandarmaların şehit olduğu saldırılar yaptı.

34 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada 34 yıllık bir gerçek ortaya çıktı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. adlı bir kadının 1992-1998 yıllarında TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

İZİNİ KAYBETTİRMİŞ

34 yıl boyunca örgütsel bağı bulunamayan H.K.'nın örgüt içindeki faaliyetleri deşifre edildi.

Yıllardır izini kaybettiren H.K., düzenlenen operasyon sonucu 12 Mayıs'ta İstanbul'da gözaltına alınarak Tokat'a götürüldü.

H.K. tutuklanarak Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.