TikTok, salgınla mücadeleye 375 milyon dolar bağış yapacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, salgınla mücadelede çeşitli yardımlarda bulundu. Bazı şirketler maske ve solunum cihazı üretirken, bazıları ise çeşitli kuruluşlara maddi yardımlar yaptı.

Son yılların popüler video uygulaması TikTok, koronavirüsle mücadelede yerel topluluklara 250 milyon dolarlık yardım ve işletmelere de 125 milyon dolarlık reklam kredisi vereceğini açıkladı.

TikTok, yeni yardımlarla hem Dünya Sağlık Örgütü gibi büyük kurumların yanında olacak, hem de küçük işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak.

TIKTOK YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR

TikTok bu ayın başında Hindistan'daki doktorlar için 400 bin koruyucu elbise ve 200 bin maske bağışlamıştı. Ayruca şirket; Hindistan, Endonezya, İtalya, Güney Kore ve ABD'deki hastanelere maske ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlarr sağlamak için yerel kuruluşlarla iş birliği yapıyor.

TikTok başkanı Alex Zhu, ''Herkesin zor zamanlar geçirdiğinin farkındayız. Bu kritik süreçte; dünyadaki işletmelere, hükümetlere, kuruluşlara ve insalara yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini sunacağımıza garanti veriyoruz. Bu zorlu süreçte hep birlikte hareket edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.