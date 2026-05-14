TikTok ücretli abonelik sistemini kullanıma sundu: İşte fiyatı

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 18 yaş ve üzeri kullanıcıları kapsayan ücretli ve reklamsız abonelik hizmetini İngiltere’de duyurdu.

Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak olan bu hizmet, aylık 3,99 sterlinlik bir bedelle kullanıcılara sunulacak.

TİKTOK ABONELİK SİSTEMİYLE VERİ GİZLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Yeni abonelik kademesi, uygulama içindeki reklamları tamamen kaldırmanın yanı sıra kullanıcı verilerinin pazarlama amaçlı işlenmesini de engelleyecek.

Kişiselleştirilmiş reklamları tercih eden kullanıcılar ise platformu ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecekler.

Bu hamle, Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) veri toplama konusundaki sıkı kurallarına bir yanıt olarak hayata geçiriliyor.

Facebook ve Instagram gibi diğer dev platformlar da benzer nedenlerle bölgede ücretli seçenekler sunuyor.