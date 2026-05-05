TikTok'ta "Eşim beni dövüyor" dedi, gerçek başka çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde skandal bir olay yaşandı.

TikTok üzerinden daha fazla izlenmek isteyen bir kullanıcı, "şiddet" gördüğünü iddia etti.

TikTok üzerinden açtığı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın, dakikalarca da ağladı.

GERÇEK FARKLI ÇIKTI

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, olayın iddia edildiği gibi olmadığını belirledi.

Şüpheli kadın, daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığını ve olayın kurgu olduğunu itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.