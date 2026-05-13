Timberwolves'u yenen Spurs, seride 3-2 öne geçti

NBA'de heyecan, yarı finalde oynanan tek maçla devam etti.

Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 126-97'lik skorla yenerek ve seride 3-2 üstünlük sağladı.

WEMBANYAMA EN SKORER İSİM OLDU

San Antonio'da Victor Wembanyama 27 sayı, 17 ribaund ile double double yaparken, Keldon Johnson 21 sayı, De'Aaron Fox da 18 sayı kaydetti.

Minnesota'da ise Anthony Edwards 20 sayı, Julius Randle ile Jaden McDaniels da 17'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.