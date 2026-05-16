TIME'dan Trump ve Şi Cinping'e 'Yeniden Kavuşma' kapağı

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Görüşmelerde ticaret, Tayvan, İran’daki gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği gibi kritik konular ele alındı.

TIME'DAN DİKKAT ÇEKEN KAPAK: YENİDEN KAVUŞMA

ABD merkezli haber dergisi TIME da, Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de gerçekleştirdiği zirveyi kapağına taşıdı.

Dergi, iki liderin el sıkıştığı fotoğrafı kullanarak 'Yeniden Kavuşma' (The Reunion) başlığını kullandı.

"GÜÇ DOĞUYA KAYIYOR" ANALİZİ

Kapak tasarımında Trump'ın arka planda kalması dikkat çekerken, analizlerde ziyaretin 'gücün doğuya kaydığını' simgelediği yorumu yapıldı.

Dergi, Şi Cinping'in görüşmelerde kuralları belirleyen taraf olduğu izlenimini verdiğini ve Trump'ın Tayvan sorusu sorulduğunda sessiz kalarak "Çin çok güzel" demekle yetindiğini aktardı.

Yazıda ayrıca Trump'ın ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapmadığı ve sosyal medyada sınırlı paylaşımlar yaptığı belirtildi.

ÇİN'İN YÜKSELEN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

TIME, Trump-Şi görüşmesini 'gücün doğuya kaydığını vurgulayan' bir olay olarak nitelendirdi.

Analizde, Çin'in yükselen gücüne ve ABD'nin bu yeni dinamikteki konumuna dikkat çekildi.

'Tukidides Tuzağı' kavramına da atıf yapılarak, yükselen bir güç ile yerleşik bir güç arasındaki potansiyel çatışma riski tartışıldı.

"TARİHİ VE KİLOMETRE TAŞI NİTELİĞİNDE" ZİYARET

Ziyaretin sembolik görüntüleri arasında Ming Hanedanlığı'ndan kalma Cennet Tapınağı önündeki el sıkışma ve resmi törenler öne çıktı.

Çin tarafı zirveyi 'tarihi ve kilometre taşı niteliğinde' olarak değerlendirdi.

Trump'ın Çin ziyareti ve TIME dergisinin kapağı, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

"KENDİSİNE SINIRLARIN HATIRLATILMASI UZUN SÜRMEDİ"

Dergi yazısında şu sözlere yer verdi:

"ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One'dan, ellerinde Amerikan bayrakları sallayan okul çocuklarının tezahüratları arasında ve teknoloji dünyasının en etkili patronlarıyla çevrili şekilde inmiş olabilir; ancak Pekin'de kendisine sınırlarının hatırlatılması uzun sürmedi."

"Şİ'NİN EN BAŞINDAN BERİ KURALLARI BELİRLEME GÜCÜ OLDUĞU HİSSETMESİ ANLALIYDI"

“Trump’ın en önemsiz algılanan hakaretlere bile öfkeyle tepki verdiği göz önüne alındığında, -Şansölye Friedrich Merz’in ABD’nin İran’da 'aşağılanmış' olduğunu söylemesinin ardından Almanya’dan 5 bin Amerikan askerini geri çekmesi gibi– Şi’nin en başından itibaren kuralları belirleme gücüne sahip olduğunu hissetmesi anlamlıydı.



Nitekim, ziyaretin en akılda kalan görüntüsü, iki liderin Ming Hanedanlığı döneminden kalma Cennet Tapınağı'nın önünde dururken, gazetecilerin Tayvan konusunu görüşüp görüşmediklerini sormasına rağmen Trump'ın tuhaf bir şekilde sessiz kalmasıydı. Trump bunun yerine 'Çin çok güzel' dedi.”