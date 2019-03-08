Times gazetesinin küstah S-400 manşeti

The Times gazetesi bugünkü başyazısında Türkiye'nin Rusya'dan teslimatını beklediği S-400 füze savunma sistemi ile ilgili gelişmeleri yorumladı.

"GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEYE GİRİYOR"

Türkiye'yi üzeri bir şekilde uyarmaya kalkan gazete, "Türkiye'nin Rus füze sistemi satın alması NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor ve Batı'yı daha da bölüyor" ifadesini kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "S-400 anlaşmasını yeniden düşünmesi" çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNE VURGU

Times'ın başyazısı, Türkiye'nin kıtalararası konumu nedeniyle geleneksel olarak Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak görüldüğü ifadesiyle başlıyor, Türkiye'nin Batı ittifakında uzun zamandır sürdürdüğü konumundan uzaklaştığı belirtiliyor.

KARARLI TUTUMU GÖRDÜLER

Ardından Türkiye'nin NATO ve ABD'den gelen uyarılara rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaya kararlı olduğu vurgulanıyor.

S-400'ÜN FÜZE HEDEFLERİ

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

HEDEFTEKİ HAVA UÇAKLARI

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

S-400'ÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Şu anda dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak belirtilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil etmektedir.

Üreticisi: Almaz-Antey silah şirketi

Konuşlandığı Yerler: Moskova, Suriye, Kaliningrad, Kırım

Kullanılmaya BaşlanmaTarihi: 2007

Menzil: 400 kilometre

Hız: Saniyede 4,8 km

Azami Hedef İrtifası: 30 km

Eşzamanlı Takip: 80 hedef

Hedef Türü: Uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, İHA ve diğer havadan izleme sistemleri

S-300'ÜN GELİŞMİŞ VERSİYONU

S-400'lerdeki mevcut teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alınmış. Alınan özellikler arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

400 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

S-400 sistemi, insanlı veya insansız her türlü hava aracını ve hem balistik füzeleri hem de seyir füzelerini imha etme yeteneğine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

EŞ ZAMANLI OLARAK 80 HEDEFİ VURUYOR

S-400'ler her hedefe iki füze kitleyebiliyor. Eş zamanlı olarak da 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor.

Sistemde yer alan bir füze yaklaşık 1.8 ton. Uzunluk 8 metre ve çapı da 50 santimetre. 145 kiloya kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor.