Tırın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Muş Bingöl yolunda seyir halindeki otomobil, koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 koyun öldü. Yaralanan 10 koyun ise çevredekiler tarafından kesildi.

Kolombiya’da bir çocuk, park halinde duran bir tırın önünde oyun oynadığı sırada, tırın hareket etmesi üzerine altında kaldı. Tırın arka tekeri çocuğun üzerinden geçmek üzereyken, tır son anda durdu.

Bursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında, bankta oturma kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi ise gözaltına alındı.

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Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı

Beykoz'da iki katlı binanın duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Binada çatlaklar meydana gelirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.