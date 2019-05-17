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Tırın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Kolombiya’da bir çocuk, park halinde duran bir tırın önünde oyun oynadığı sırada, tırın hareket etmesi üzerine altında kaldı. Tırın arka tekeri çocuğun üzerinden geçmek üzereyken, tır son anda durdu.

DHA | 17.05.2019 - 00:52..
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Olay Kolombiya’da gerçekleşti. Depo kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park halinde duran bir tırın önünde küçük bir çocuğun oyun oynadığı; çocuğu fark etmeyen tır sürücüsünün aracı hareket ettirdiği ve çocuğun tır altında kaldığı görüldü.

Tırın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Tırın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu VİDEO

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Yürekleri ağıza getiren görüntünün devamında ise çocuğun, tırın arka tekerlekleri altında kalmak üzereyken tırın durduğu, çocuğun babasının ise çocuğu aracın altından aldığı görüldü.

Yerel medya, küçük çocuğun kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığını duyurdu.

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