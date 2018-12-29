Tırnak yeme hastalığı artık tedavi edilebiliyor

Doktorların çoğu zaman psikolojik olarak tanımladığı‘tırnak yemek’aslında bir hastalık olduğu için bu süreçte hastaların psikolojik ve fizyolojik tedavi görmeleri gerekiyor.

PROTEZ UYGULAMASI TIRNAK YEMEYE BİREBİR

Tedavi edilmediği zaman sorunlar daha da derinleşebiliyor ve hatta zamanla kişinin tırnak yatağı ve parmaklarında da şekil bozuklukları görülebiliyor. Geliştirilen yeni yöntemlerle tırnak yeme artık tedavi edilebilir bir hastalık. Bunun için ise uygulanan başlıca yöntem; jel ve akrilik sistem ile protez tırnak uygulaması oluyor.

3 AYDA TEDAVİ EDİLİYOR

Özellikle kadınlar için uygulanan bu yöntem; tırnak yemeyi bırakmak isteyen kişiler için oldukça etkili bir yöntem olarak göze çarpıyor. Sadece protez tırnak konusunda değil, aynı zamanda microblading, kalıcı oje gibi birçok alanda hizmet veren Güzellik ve İfade Danışmanı Şeyda Söyler, bu yöntemle gelen birçok hastaya yeni bir ufuk açtıklarını ve bu sayede birçok kişinin tırnak yemeyi bıraktırdıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde projesini gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtan Söyler, “Bu yöntem sayesinde 3 ay gibi bir tedavi sürecinden sonra, kişi bu alışkanlığından vazgeçmekte ve sağlıklı tırnaklara kavuşmaktadır.” diye konuştu.