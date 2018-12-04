taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2482
Euro
5.9846
Altın
1238.07
Borsa
95225.36
Gram Altın
208.871

Tiroid ameliyatı öncesinde yapılması gerekenler

Uzmanlar tiroid bezi sorunlarına dikkat çekerek, gerekli bir ameliyat öncesinde yapılması gerekenleri anlatıyor. Uzmanlara göre en önemli hazırlık, rutin bir şekilde kullanılan ilaçlar.

İHA | 04.12.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Tiroid bezinin kelebek şeklinde ve boynun ön yüzünde ve alt kesiminde yerleşmiş durumda olduğunu anlatan uzmanlar, "Görevi beyinden gelen uyarılara uyumlu olarak tiroit hormonlarını üretir. Bu hormonlar insan vücudu için hayati önem arz eder. Bu hormonlar vücudun ısısının ayarlanmasında ve kalp, beyin ve kas gibi organların çalışması gerektiği ölçüde çalışmasını sağlarlar. Bu nedenle bu hormonların yokluğunda insanın yaşama şansı yoktur. Tiroid bezi çalışmadığında veya alındığında bu hormonlar dışarıdan ilaç olarak alınmak zorundadır" diyor.

Tiroid ameliyatı öncesinde yapılması gerekenler

AMELİYAT OLMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar, tiroid ameliyatı öncesi yapılması gerekenleri ise şöyle sıralıyor:

- Sigara, alkol veya bağımlılık yapan ilaçların hepsi kesilmeli.

- Genel anestezi altında ameliyat yapılacağı için gece saat 12.00’den sonra tamamen aç kalınmalı, sıvılar dahil ağızdan hiçbir şey alınmamalı.

- Kullanılmakta olunan ilaçlar mutlaka doktora danışılmalı.

- Eğer bu ilaçların içerisinde kan sulandırıcı ilaçlar var ise genelde 5-7 gün öncesinden kesilmeli ve bunun yerine cilt altına yapılan bir iğne formuna geçilmeli.

- Şeker hastalığı var ise şeker ilaçlarının kesilmesi ve kısa etkili insülin ile tedavi edilmesi gerekiyor.

- Sadece tansiyon ilaçlarının ameliyat olunacağı günün sabahında çok az bir su ile içilmesi gerekiyor.

- Yine ameliyat gününün sabahında duş alınmalı ve kişisel temizlik yapılmalı.

- Ameliyat ile ilgili yeterli bilgilendirildikten sonra onam formu imzalamalı. Anlaşılmayan veya takınılan herhangi bir nokta var ise ameliyatı gerçekleştirecek olan cerraha tekrar tekrar sorulmalı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

48
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

63
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

13
CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

61
Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

20
İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

60
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir