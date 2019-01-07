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Aydemir: Kendi hikayelerimize dönme vakti gelmiştir

Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Aydemir, tiyatro ve sanatta kendi değerlerimize dönmemiz gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 11:13..
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Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Aydemir, "Kültürel ve sanatsal sığlaşmanın ve kendimize yabancılaşmanın alabildiğine arttığı ülkemizde; artık kendi hikayelerimize, kendi değerlerimize, kendi yaşamsal ve tarihsel kodlarımıza dönmenin vakti gelmiştir." dedi.

SANATTA YERLİ VE MİLLİ VURGUSU

Bünyamin Aydemir,  devletin kültür ve sanat politikasını, milli ve yerli olana çevirmiş olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Böyle bir meselenin ideolojik fanatizme kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Aydemir: Kendi hikayelerimize dönme vakti gelmiştir

"BATININ DEĞERLERİ DAYATILIYOR"

Aydemir, "Kendi yaşamsal ve tarihsel kodlarımıza dönmenin vakti gelmiştir. Durum gerçekten de ciddidir. Mesele neredeyse bir beka ve varlık sorunu haline gelmiştir. Ne yazık ki sanat ve tiyatro camiamızda kimliksizliği dert edinen kişi ve kurum sayısı oldukça az. On yıllardır tiyatromuz 'evrensellik' adı altında Batı'nın değerlerini yüceltip duruyor. Bizlere sürekli olarak 'Evrensellik budur.' diye Batı'nın değerleri dayatılıyor. Batı'nın her şeyi evrensel oluyor da bizim değerlerimiz taşralılığı mı ifade ediyor." diye konuştu.

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