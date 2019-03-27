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Tiyatronun sahne arkasının emekçileri

Tiyatronun görünmeyen kahramanları, diktikleri kostümler, tasarladıkları dekorlar, yaptıkları aksesuarlar, ışıklandırma ve ses teknikleriyle izleyicinin ayrı bir dünyaya gitmesini sağlıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 15:12..
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Tiyatro sahnelerinde oyuncuların emeklerini ve yeteneklerini destekleyen tiyatronun görünmeyen kahramanları, diktikleri kostümler, tasarladıkları dekorlar, yaptıkları aksesuarlar, ışıklandırma ve ses teknikleriyle izleyicinin ayrı bir dünyaya gitmesini sağlıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 12 yerleşik sahnesinde sergilenen oyunların tüm kostümleri, aksesuarları ve dekorları Ankara Macunköy'deki tiyatro kampüsü içinde yer alan Sanat Teknik Müdürlüğünde hazırlanıyor.

YOĞUN MESAİ HARCIYOLAR

Kadın ve erkek terzi, şapka ve çiçek, demir, mekanik, marangoz, kundura, peruka ile elektronik atölyelerinin bulunduğu 25 bin metrekarelik alanda hummalı çalışma yürüten 250 emektar, sezondaki tüm oyunların, kostüm, dekor, aksesuar ihtiyacını karşılıyor.

Tiyatronun sahne arkasının emekçileri

SANATA KATKI SAĞLAYAN KADRO

Sanat Teknik Müdürlüğü bu alanda dünyada tek olma özelliği taşıyor. Perdedendikten sonra sahnede başarılı performanslar sergileyen tiyatro sanatçılarına, sahne arkasında hünerleriyle sanata katkı sağlayan büyük bir emekçi kadro bulunuyor.

Tiyatronun sahne arkasının emekçileri

HER ŞEY İYİ BİR OYUN İÇİN

Oyunun sesçisinden ışıkçısına, suflözünden makyözüne tüm ekip, izleyicileri farklı bir dünyaya götürmek ve sanatçıların en iyi performansa ulaşmalarını sağlamak için çalışıyor.

Tiyatronun sahne arkasının emekçileri

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