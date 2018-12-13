TOBB Roma'da toplandı

TOBB'un Genel Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı, Roma’da gerçekleştirildi. Oda başkanlarının toplandığı etkinlikte; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendilerinden camiaya her zaman ümit vermelerini ve iş dünyasını daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak üzere motive etmelerini istedi.

"ELLER ÇOĞALINCA İŞLER HAFİFLEDİ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsaların genel sekreterleri ile bir araya gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, camia olarak başarının arkasında birlik ve beraberliğin yattığına inandıklarını hatırlatırken, "Biz bir araya geldik, bir arada durduk ve birlikte çalıştık. Eller çoğalınca işler hafifledi, başarı geldi. Burada bizim için sihirli kelime ‘birlik’. Bizler; üyelerimizle, genel sekreterlerimizle, çalışanlarımızla, Oda ve Borsa Başkanlarımızla, büyük bir aileyiz." dedi.​

Oda ve borsaların bugün şehirlerin en önemli kurumları, ekonominin ana aktörü konumuna geldiğinden söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiyle ilgili her konuda, oda ve borsalarımızın görüşü, önerisi alındığını ve dinlendiğini anlattı.

"BAZI ARKADAŞLARLA İLK KEZ YURT DIŞINDA BİRLİKTE OLUYORUZ"

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz de 365 Oda/Borsa genel sekreteri için son 1,5 yılda düzenledikleri üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini anımsatarak, “2012’den sonra bu aileye yeni katılan arkadaşlarımızla da ilk kez birlikte yurt dışında beraber oluyoruz. Tecrübeli arkadaşlarımız ile yeni genel sekreterlerimizin bu 3 günlük sürede iletişim düzeyini ciddi oranda artıracağından, burada bir tecrübe paylaşımı olacağından eminim.” dedi.

"YURT DIŞI PROGRAMLARI BİZLERE VİZYON KATMAKTA"

3 gün sürecek program hakkında bilgiler veren Mustafa Saraçöz, “Yurt dışı programları, birçok açıdan gelişim ortamı oluşturmakta ve bizlere vizyon katmakta. Ancak 2019’un ilk çeyreğinde de sizlerle yine Ankara’da bir araya gelip, daha teknik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O yüzden, o zaman yapacağımız toplantıya sağlayacağınız katkılar için önünüzde bir hazırlık zamanı da olacak.” ifadelerini kullandı.