TOFAŞ, Aliağa Petkimspor karşısında kazandı
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 73-71 mağlup etti.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu. TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 73-71'lik skorla mağlup etti.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 9, Tolga Geçim 2, Blazevic 6, Besson 17, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel, Sadık Emir Kabaca 7, Furkan Korkmaz 11, Kidd 4
Aliağa Petkimspor: Whittaker 16, Efianayi 23, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Sajus 2, Brown 5, Franke 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Troy Şav 4, Floyd 3
1. Periyot: 13-21
Devre: 35-47
3. Periyot: 59-58
