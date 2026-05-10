TOFAŞ, Aliağa Petkimspor karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu. TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 73-71'lik skorla mağlup etti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 9, Tolga Geçim 2, Blazevic 6, Besson 17, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel, Sadık Emir Kabaca 7, Furkan Korkmaz 11, Kidd 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 16, Efianayi 23, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Sajus 2, Brown 5, Franke 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Troy Şav 4, Floyd 3

1. Periyot: 13-21

Devre: 35-47

3. Periyot: 59-58