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Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.

Haber Merkezi |
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Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirkeit, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurdu.

tofas

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Tofaş'ın, "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlığı altında KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, fabrikamızda 20 Nisan 2020'ye kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 4 Mayıs 2020'ye kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

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