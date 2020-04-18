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Tofaş, üretime verdiği arada 50 bin siperlikli maske üretecek

Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanları üretip kuruluşlara teslim edecek.

Haber Merkezi |
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Tofaş, üretime verdiği arada 50 bin siperlikli maske üretecek

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurmuştu.

Tofaş'ın açıklamasına göre şirket, üretime verdiği arada tıbbi ekipmanlar üretmeye devam ediyor.

Tofaş, üretimini gerçekleştirdiği ekipmanların teslimatını, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

tofas

İLK TESLİMATLAR GERÇEKLEŞTİ

İlk olarak Bursa Şehir Hastanesi ile başlayan teslimatlar, İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş, bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan, nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1.300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.


Tofaş, üretime verdiği arada 50 bin siperlikli maske üretecek

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