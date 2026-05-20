Tokat Almus Barajı’nda taşkın alarmı: Önlemler artırıldı

Türkiye, son 66 yılın en yağışlı dönemini geride bırakırken barajlardaki doluluk oranları zirveye ulaştı.

Yurt genelinde etkili olan yağışlar sonrası çoğu barajda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Almus Barajı, maksimum doluluk oranına ulaştı.

Bu durum ise ilçede tedirginliğe neden oldu.

Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesi ve bölgede devam eden yağışların ardından taşkın ihtimaline karşı ilçe merkezinde hareketlilik yaşandı.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Özellikle riskli bölgelerde bulunan bazı esnaf, kepenk kapattı.

Vatandaşların da su baskınına karşı kendi imkanlarıyla önlem aldığı görüldü.

KUM TORBALARI YERLEŞTİRİLDİ

Bazı iş yeri sahipleri dükkan girişlerine kum torbaları yerleştirip ürünlerin üzerini muşambalarla kapatırken, bazı vatandaşların ise suyun içeri girmesini engellemek amacıyla kapı aralarına köpük sıktığı görüldü.

ÜRÜNLER TAŞINDI

Bazı esnaf da ürünlerini kamyonlara yerleştirdi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan ilgili kurum ekipleri de taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, muhtemel sel durumunda Yeşilırmak üzerinde sürüklenebilecek ağaç dallarının su akışını engelleyerek taşkın riskinin artırmaması için bazı bölgelerde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi.

Riskli noktalarda iş makineleri ve ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

JANDARMA TEK TEK UYARDI

Jandarma ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara evlerini tedbir amaçlı boşaltmaları gerektiğini bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan uyarılarda, kalacak yeri bulunmayan vatandaşların KYK yurtlarına yerleştirileceği ifade edildi.

Özellikle Yeşilırmak çevresindeki riskli bölgelerde güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların can güvenliği için tahliye sürecinin hızlandırılması istendi.

Belediye megafonundan da vatandaşlardan resmi uyarıları dikkate almalarını ve riskli alanlardan uzak durmaları uyarısında bulunuldu.