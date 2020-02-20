Tokat'a 42 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı Tokat heyeti ile bir araya geldi.

Gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokole imza atıldı.

"TOKAT, ÇANAKKALE CEPHESİ'Nİ HATIRLATIYOR"

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Tokat denilince akla Çanakkale Cephesi'nin geldiğini belirterek, "Önümüzdeki ay 105. yıl dönümünü anacağımız bu savaş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri. Bu zafer elbette kolay kazanılmadı. Bilhassa kara savaşlarının sıcak günlerinde eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koştu. Tokat yöremizin o meşhur 'Onbeşli' ağıdı, işte bu civanları anlatır. Bugünkü onbeşlilere, yani gençlerimize düşen, Çanakkale ruhunu asla unutmamak ve unutturmamaktır." diye konuştu.

"TESİSLERLE DONATIYORUZ"

Bakanlık olarak, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlarla güçlü iş birliklerine imza atarak hizmet çıtasını her geçen gün yükselttiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Sporun tabana yayılması ve her kesimden insanların daha fazla spor yapması için ülkemizin dört bir yanını bütün branşlarda tesislerle donatıyoruz. Bugün de aziz Tokat için, son derece değerli spor yatırımlarını hayata geçirmek üzere bir aradayız." ifadelerini kullandı.

TOKAT'A 42 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Tokat'a yapılacak spor yatırımların ortak akılla, ihtiyaçları, talepleri ve stratejileri esas alarak hazırlandığına vurgu yapan Kasapoğlu, "Tokat merkezde ve ilçelerde, toplam, 42 milyon lira tutarında spor tesisi yatırımı yapacağız. 3 adet yarı olimpik yüzme havuzunu, 2 adet tip spor salonu ve 1 adet 500 kişilik spor salonunu, 1 adet gençlik merkezini, 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasını, 100 adet basketbol potası ve 1 adet telesiyeji Tokat'a kazandırmanın ilk adımını atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.