Tokat'ın saklı cenneti Zinav Gölü ziyaretçilerin uğrak noktası

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, yaz aylarında yemyeşil oldu.

Manzarasıyla büyüleyen Zinav Gölü, yaz aylarıyla beraber de ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Drone görüntülerinde gölün kıvrımlı yapısı, çevresindeki yoğun bitki örtüsü ve dağ manzaraları eşsiz görüntüler oluşturdu.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Seyir terasından gölü izleyen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz atmosferi kayıt altına aldı.

Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Zinav Gölü, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için tercih edilen noktalar arasında bulunuyor.

"TAVSİYE İLE GELDİM"

Ordu'dan arkadaşının tavsiyesi üzerine Zinav Gölü'ne piknik yapmaya geldiklerini söyleyen Aziz Karayiğit, "Ordu'nun Aybastı ilçesinden buraya geldim. Buraya ilk gelişim. Gayet güzel buldum buraları. İş arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Ortam çok güzel su ve ağaçlar çok güzel." dedi.