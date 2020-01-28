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Tokatlı çiftçi buzağısını bagajda veterinere götürdü

Zile'de yaşayan bir köylünün buzağısı, veterine götürdüğü otomobilinin bagajında serum takılarak tedavi edildi.

AA | 28.01.2020 - 16:31..
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Erenler köyünden Selim Akdoğan, hastalanan 3 haftalık buzağısını otomobilinin bagajına serdiği battaniyeye yatırarak veterinere götürdü.

BAGAJDA SERUM TAKILDI

Burada yapılan muayenenin ardından sindirim sistemi bozukluğu yaşadığı belirlenen buzağıya, aracın bagajında serum bağlanarak ilaç verildi.

Daha sonra buzağısıyla köyüne dönen Akdoğan, veterinerin köye gelmesini bekleyerek vakit kaybetmek istemediği için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Tokatlı çiftçi buzağısını bagajda veterinere götürdü

"HAYVAN SAHİBİ ÇOK DUYARLI"

Veteriner Mehmet Ali Koçer de buzağının tedavisinin sürdüğünü dile getirerek, "Hayvan sahibi de çok duyarlı. Testlerimizi yaptık, sonucuna göre daha kapsamlı tedavi uygulayacağız." dedi.

Tokatlı çiftçi buzağısını bagajda veterinere götürdü

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