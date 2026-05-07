Tokatlı şehidin yarım asrı geçen ayrılığı sona erdi: 61 yıl sonra ata toprağına kavuştu

Yarım asırdan uzun süren ayrılık.

61 yıl sonra ata toprağına kavuştu....

Tokatlı Şehit Onbaşı Duran Öztürk, 1965 yılında Iğdır’da askerlik görevini yaptığı sırada meydana gelen şiddetli fırtınada yemekhanede üzerine boru düşmesi sonucu ağır yaralanarak şehit oldu.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle cenazesi memleketine getirilemeyen Öztürk’ün naaşı, yıllar önce Iğdır’daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Aradan geçen 61 yılın ardından yapılan bir haber sayesinde şehidin mezarı yeniden gündeme gelirken oğlu Halil Öztürk, babasının kabrini ziyaret etmek için Iğdır’a gitti.

MADDİ DURUM YÜZÜNDEN NAAŞ GETİRİLEMEDİ

Bir süre önce aileyle bir araya gelen Tokat Jandarma Komutanı Kıdemli Albaş Ahmet Çetin’e konuşan Halil Öztürk, yıllar önce maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle babasının naaşını Tokat’a getiremediklerini anlattı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen jandarma personeli, ailenin talebi doğrultusunda gerekli girişimleri başlattı.

Yapılan işlemlerin ardından Şehit Onbaşı Duran Öztürk’ün naaşı, Iğdır Asri Mezarlığı’ndaki kabri açılarak alındı ve kara yoluyla memleketi Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyüne getirildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Köy mezarlığında düzenlenen askeri törene askeri erkan, şehidin yakınları, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omuzlarında tören alanına taşınırken dualar okundu.

Duygusal anların yaşandığı törende şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

61 YIL SONRA ATA TOPRAĞINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaklaşık 61 yıl sonra ata toprağında son yolculuğuna uğurlanan Şehit Onbaşı Duran Öztürk için saygı atışı yapıldı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin çocukları ve torunları ise 61 yıl sonda memleketlerinde, mezarı başında dua etmenin buruk huzurunu yaşadı.